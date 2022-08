NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer angesichts vorgelegter Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Insgesamt sei das viele Milliarden Euro große Potenzial des Mittels in der Anwendung gegen Schlaganfälle bestätigt worden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Sicherheits- und Effizienzprofil entspreche in etwa dem Medikamentenkandidaten Milvexian der Konkurrenz. Der Experte glaubt, dass Asundexian im Fall einer Zulassung in einigen Jahren locker einen Spitzenmsatz von fünf Milliarden Euro Umsatz einbringen kann./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2022 / 22:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2022 / 00:15 / BST



