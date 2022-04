NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zalen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit starken Geschäftszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns. Diese dürften dann endlich zu höheren Markterwartungen führen. Daher sollten die Aktien genau im Auge behalten werden./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 23:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 00:15 / BST



