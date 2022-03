NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung erfüllt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie im Kerngeschäft (Core EPS) aber habe deutlich positiv überrascht. Die Ziele für das laufende Jahr implizierten einen diesbezüglichen Anstieg der Markterwartung um circa drei Prozent./la/eas



