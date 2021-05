NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einer Gerichtsschlappe im US-Glyphosat-Rechtsstreit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Ein neuer Fünfpunkteplan zum Umgang mit künftigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte einen ersten Abschluss bringen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt dürfte die Unsicherheit über die Haftung aus künftigen Ansprüchen bestehen bleiben, doch sei dies bereits in der Bewertung des Pharma- und Agrarchemiekonzern berücksichtigt. Angesichts der sich bessernden Fundamentaldaten dürfte der Markt seinen Fokus allmählich von den Glyphosatklagen abwenden./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 10:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2021 / 10:59 / BST





