NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Medienbericht über den Beginn der Nachfolgesuche für Konzernchef Werner Baumann auf "Outperform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Angesichts des für 2024 geplanten Abschieds von Baumann stünde es im Einklang mit dem üblichen Vorgehen deutscher Konzerne, einen Nachfolger rund ein Jahr davor bekannt zu geben, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jetzt schon mit der Suche zu beginnen, sei vernünftig und gebe Bayer viel Zeit für einen geordneten Übergang. Größere Veränderungen dürfte es dann auch erst unter dem neuen Chef oder der neuen Chefin geben./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 11:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 11:43 / UTC



