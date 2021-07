NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Update zum Fünf-Punkte-Plan im Glyphosat-Rechtsstreit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Insgesamt sehe er die Aktualisierung als positiv für Bayer an, da sie eine gewisse Quantifizierung der künftigen Haftung ermögliche, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt rechne mit Glyphosat-Auszahlungen von 27 Milliarden Dollar, also rund 13 Milliarden mehr als die Rückstellungen implizierten./edh/he



