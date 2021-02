NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2021, da er nun positiver für das Agrarchemiegeschäft gestimmt ist. Allerdings machten höhere Produkteinführungskosten im Pharmabereich den positiven Effekt wieder zunichte./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 00:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.