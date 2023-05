NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnete am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht mit einer negativen Kursreaktion. Verantwortlich sei die Korrektur der Ziele im Agrarchemiebereich, die den Konsens um rund 2 Prozent drücken dürfte./ag/gl;