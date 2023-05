NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (Core EPS) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns reduziert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei berücksichtigte der Experte eine geringere Profitabilität der Pharmasparte und einen stärkeren Gegenwind durch Währungseffekte im laufenden Jahr. Abhängig von der Höhe zusätzlicher Kosteneinsparungen gebe es auch ein weiteres Risiko mit Blick auf die Preise für das Herbizid Glyphosat. Mit seinen neuen Prognosen bis 2027 liegt Vosser unter den Markterwartungen./la/mis;