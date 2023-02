NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der erwartete Ausblick des Pharma- und Agrarchemiekonzerns auf 2023 impliziere Potenzial für weiter sinkende Konsensschätzungen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh;