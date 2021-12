ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Bayer vor einer Entscheidung des obersten US-Gerichts über eine mögliche Grundsatzverhandlung im Glyphosat-Streit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Er sei wahrscheinlich, dass die Entscheidung an diesem Montag fällt, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Rechtsstreit um die Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat sei für Anleger aktuell der Dreh- und Angelpunkt./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 13:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 13:58 / UTC



