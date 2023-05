FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 75 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie erneut seine Gewinnschätzungen für 2023 nach einem schwachen Jahresauftakt. Das Agrargeschäft befinde sich weiterhin in einer Boomphase, die aber vorerst durch Glyphosat-Umsatzverluste gebremst werde. Was die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter betrifft, glaubt er an sinkende Rückstellungen./tih/ajx;