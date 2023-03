FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Geschäftszahlen für 2022 auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 75 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl senkte der Experte seine Gewinnschätzungen für 2023. Das Segment Agrarchemie befinde sich derzeit in einer Boomphase, die sich zumindest bei den Herbiziden abschwächen dürfte. Er hält darüber hinaus die Höhe der Glyphosat-Rückstellungen für ausreichend und erwartet, dass die Rückstellungen insgesamt weiter deutlich sinken werden./la/bek;