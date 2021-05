FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aktien von Bayer nach Zahlen von 63 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern sei gut in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die rechtlichen Unsicherheiten dürften über kurz oder lang sinken. Die beibehaltenen Jahresziele hält er für realistisch./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 09:54 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / 10:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.