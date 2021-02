LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichtssaison im Pharmasektor verlaufe derzeit bestenfalls gemischt und die Ausblicke seien geprägt von der Pandemie-Unsicherheit, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie aktualisierte ihre Schätzungen unter anderem für Bayer. Bei den Leverkusenern zeichne sich eine Einigung im Glyphosat-Streit ab, was sie nun mit einem höheren Bewertungsmultiplikator berücksichtige./tih/bek



