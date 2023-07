ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer vor Zahlen von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte knifflig gewesen sein, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Konjunkturelle Risiken und die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten verschleierten Verbesserungen für das zugrunde liegende Geschäft. Er geht aber weiter davon aus, dass das zuletzt in Frage gestellte Margenziel nicht angepasst werden muss./tih/gl;