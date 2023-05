NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege wegen des schwachen Pharmageschäfts unter den Erwartungen, schrieb Analyst Charlie Bentley am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Den Ausblick habe Bayer zwar bestätigt, erwarte Umsatz und Ebitda nun aber eher am unteren Ende der Zielspannen. Daher dürfte die Aktie unter Druck geraten./gl/bek;