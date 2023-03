NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Saatguthersteller profitierten von steigenden Preisen und besseren Bedingungen für die Bauern, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Wenn der Preiszyklus ende, seien mittlere und kleine Sektorunternehmen am Markt aber besser dran als die Großen./edh/ag/;