NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Er habe zwar seine Ergebnisschätzungen gesenkt, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sei aber konservativ./bek/he;