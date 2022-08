NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Phase-II-Studiendaten zum Blutgerinnungshemmer Asundexian auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Beide vorgestellten Studien hätten zwar die Sicherheitsendpunkte erreicht, aber nicht die primären Endpunkte für die Wirksamkeit, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Sonntag vorliegenden Studie. In der Studie zu Hirninfarkten habe zumindest der sekundäre Endpunkt eine Verringerung der Fälle um rund 20 Prozent gezeigt im Vergleich zu Placebo. Der Medikamentenkanditat der Konkurrenz, Milvexian, habe in solch einer Studie zwar auch den primären Endpunkt verfehlt, beim sekundären aber eine Senkung der Fälle um 30 Prozent gezeigt./mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2022 / 10:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2022 / 10:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.