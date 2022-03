NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Kurz nach der Wiederaufnahme mit einer Kaufempfehlung beschäftigte sich Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie mit erstem Feedback von Investoren. Der Glyphosat-Rechtsstreit bleibe für viele von ihnen eine Barriere, auch wenn nun eine Lösung in Sicht sei. Die grundsätzliche Geschäftsausrichtung des Konzerns gefalle den Investoren aber. Der Analyst sieht in der Chemie- und Pharma-Aktie weiterhin eine große Chance für Anleger./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 13:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 20:00 / ET



