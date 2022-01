ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Dass das oberste US-Gericht die Berufung von Bayer im US-Glyphosat-Fall Hardeman nicht abgelehnt habe, sondern zunächst die Meinung der Regierung einhole, sei positiv, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenngleich die Entscheidung damit noch ausstehe, ob der US Supreme Court den Fall zu Verhandlung annehmen werde, scheine sich die Lage für Bayer mit Blick auf den Glyphosat-Streit schrittweise zu verbessern. Der Analyst verwies zudem auf die niedrige Bewertung der Aktien. Dies liege am Glyposat-Streit, denn die Agrargeschäfte liefen stark und auch das Pharmasegment gewinne an Schwung./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 02:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 02:20 / GMT



