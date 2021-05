ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach einer richterlichen Anhörung in den USA zum Thema Glyphosat am Vorabend auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Es habe dort viele Fragen, aber nicht ganz so viele Antworten gegeben, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es werde nun womöglich länger als die sonst üblichen 30 Tage bis zu einer Entscheidung des Richters in dieser Angelegenheit dauern./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / 01:26 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.