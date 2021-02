ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten begutachtete in einer am Montag vorliegenden Studie die Situation des Chemie- und Pharmakonzerns im US-Streit um angeblich mit der Chemikalie PCB verseuchte Gewässer. Seiner Ansicht nach ist das Verfahren nicht so wichtig wie jenes über den Unkrautvernichter Glyphosat./tih/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 09:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 09:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.