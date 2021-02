FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich des Kompromisses in einem entscheidenden Teil des milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs mit US-Klägern. Dies zeuge von Fortschritten, die aber nichts wert seien, wenn Bundesrichter Vince Chhabria nicht zustimme, so der Experte. Friedrichs rechnet in den kommenden Tagen mit einer Entscheidung binnen 30 Tagen. Stimme Chhabria zu, gebe es eine vernünftige Lösung im Glyphosat-Rechtsstreit./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 21:25 / GMT



