NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Phase-III-Studiendaten zum Herzmedikamenten-Kandidaten Vericiguat auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die klinischen Ergebnisse hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die Markterwartungen für das Mittel noch gering. Am Ende werde der kommerzielle Erfolg aber von der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Konkurrenzmitteln Entresto und Farxiga abhängen./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 14:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.