NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Jahreszahlen von 4000 auf 3600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der beschleunigten Ergebnisentwicklung im Bereich E-Zigaretten und andere neuartige Produkte stehe die fehlende Unterstützung durch Aktienrückkäufe gegenüber, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx;