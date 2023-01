NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Daten des Marktforschers Nielsen auf "Overweight" belassen. In den USA habe BAT seine Marktführerschaft bei E-Zigaretten weiter ausgebaut, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei traditionellen Zigaretten hingegen sei der Marktanteil in einem schrumpfenden Umfeld weiter zurückgegangen./la/bek;