LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Im aktuell schwierigen Umfeld mit dem Ukraine-Krieg und seinen Folgen für die Rohstoffpreise und die Inflation dürften die Aktien der Tabak- und Cannabiskonzerne ein vergleichsweise sicherer Hafen bleiben, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei gebe es aber auch aktienspezifische Chancen. BAT gehöre zu seinen Favoriten. Das Unternehmen dürfte die Markterwartungen treffen, selbst in vielfältigen Szenarien./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.