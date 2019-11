NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti hob in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch hervor, dass der Tabakkonzern seine Jahresziele trotz des schwächelnden Geschäfts mit alternativen Produkten bestätigt habe./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 08:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.