Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) vor Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4050 Pence belassen. Analyst Eamonn Ferry rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 4,2 Prozent. Damit liege er für den Tabakkonzern etwas über dem Marktschnitt von 3,2 Prozent./tih/edh;

