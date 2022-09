ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat British American Tobacco (BAT) mit "Outperform" und einem Kursziel von 4300 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die positive Einschätzung der Aktie basiere auf einer detaillierten Analyse der Gewinnaussichten des Tabakkonzerns, des zunehmenden Ergebnisbeitrags der E-Zigaretten-Produkte, der wesentlichen Barmittelrückflüsse und der attraktiven Bewertung, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus ergebe sich ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.