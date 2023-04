NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe auf der Hauptversammlung die 2023er-Ziele sowie die mittelfristigen Ziele bekräftigt, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la;