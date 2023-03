NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3600 auf 3100 Pence gesenkt. Es gebe keine Anzeichen für nachlassenden Gegenwind, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Montag vorliegenden Studie. Wettbewerbsdruck und regulatorische Risiken bei den Vapor E-Zigaretten nähmen sogar zu, während das Konzerngeschäft in den USA insgesamt schwächer als erwartet laufe./ag/bek;