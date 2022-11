BAT 35.46 CHF -7.42% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat British American Tobacco von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4050 auf 3800 Pence gesenkt. Analyst Richard Felton sieht den Tabakkonzern zwar laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mittelfristig als attraktive Wachstumsstory angesichts der neuen Produktkategorien. Kurzfristig geht er aber an die Seitenlinie wegen Schuldenniveau, steigenden Finanzierungskosten und konservativerer Prognose für die Barmittelverwendung im kommenden Geschäftsjahr. BAT-Papiere hätten sich im laufenden Jahr zudem enorm überdurchschnittlich entwickelt, so der Experte./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 20:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.