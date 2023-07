NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Die Resultate seien nicht gerade positiv ausgefallen, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Tabakkonzern habe mit operativen Problemen und negativen Währungseffekten zu kämpfen./edh/mis;