NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Die angekündigten Änderungen im Management und in der regionalen Struktur wertete Analyst Owen Bennett in einer am Dienstag vorliegenden Studie positiv. Jedenfalls dann, wenn damit der Übergang zu weniger risikoreichen Tabakprodukten rascher gelingen sollte. Das sei die zentrale Stellschraube für eine Neubewertung der Aktien./bek/tih;