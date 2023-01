NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Gesprächen mit dem Management habe er seine Ergebnisprognosen für das Hightech-Unternehmen erhöht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn es sei davon auszugehen, dass die Auftragsdynamik bereits die Talsohle durchschritten hat./edh/tih;