Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Basler von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 35 Euro gesenkt. Der Spezialist im Bereich maschinellen Sehens (Vision Technology) dürfte das Jahr stark abschließen, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage normalisiere sich allerdings und 2023 zeichne sich ein geringeres Wachstum ab. Er sieht zunächst kaum noch Spielraum für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien./ag/zb;

