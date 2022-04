NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 134 auf 102 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der vorsichtige Ausblick auf 2022 reflektiere die anhaltend schwierige Versorgungslage des Bildverarbeitungs-Spezialisten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der unklaren kurzfristigen Visibilität und der hohen Bewertung reduziere er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2022 bis 2024 um bis zu 25 Prozent./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 15:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.