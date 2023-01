ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF vor Quartalszahlen von 38 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Jüngste negative Signale einiger Ölkonzerne zur Entwicklung der Chemiebranche hätten die Anleger bereits auf bestehende Risiken im Upstream-Bereich von BASF aufmerksam gemacht, schrieb Analyst Andrew Stott in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Dennoch bestehe immer noch Spielraum für negative Überraschungen, verglichen mit dem Konsens. Das neue Kursziel reflektiere vor allem seine revidierte Schätzung in puncto Betriebskapital sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts auf 2023./edh/tih;