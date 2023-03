NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan ist für die anstehenden Zahlen der BASF optimistisch und hat der Aktie daher den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Die Einstufung beließ Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro. Der Chemiekonzern dürfte dank eines überraschend starken Gewinnwachstums im Agrarchemiegeschäft die Konsensschätzungen für das erste Geschäftsquartal übertreffen, prognostiziert der Experte. Daher erhöhte er seine Quartalsschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und liegt damit nach eigener Aussage etwas über der Konsensschätzung. Gleiches gelte für seine angehobene Jahresprognose. Udeshi verwies zudem auf die günstige Bewertung der Aktie./gl/bek;