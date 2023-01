NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Chemiekonzerns im Schlussquartal 2022 habe seine sowie die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinne hätten unter den hohen Abschreibungen wegen des Rückzugs der Tochter Wintershall Dea aus Russland gelitten, die allerdings keine Überraschung seien. Eine Gefahr für die Konzerndividende sieht Udeshi aber nicht und die Bewertung sei attraktiv. Die BASF-Aktie sei eine der aussichtsreichsten Wetten auf eine durch die Wiederöffnung Chinas gestützte Konjunkturerholung ab dem zweiten Quartal./gl/ajx;