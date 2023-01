NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Chemiekonzern dürfte ein schwieriges viertes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies werde vom Markt aber auch so erwartet. Die Aktie bleibe sehr attraktiv bewertet./edh/tih;