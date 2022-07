NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im schlimmsten Fall extrem tiefer Bewertungen und Margen hätten die von ihnen beobachteten Werte aus dem europäischen Industrie- und Chemiespektrium noch fast ein Drittel Kursrisiko, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts immer trüberer Konjunkturstimmung. Für BASF spreche aber das bereits äußerst niedrige Bewertungsniveau./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 22:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 04:00 / UTC



