NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das beschleunigte Wachstum der auf die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie sowie den Nahrungsmittelsektor fokussierten Chemieunternehmen dürfte sich 2021 fortsetzen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte rechnet für die sogenannten Consumer Chemicals im laufenden Jahr mit einem Umsatzplus von durchschnittlich 4,9 Prozent./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 00:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.