ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Mit Blick auf die Konsensschätzungen bereite ihm der erwartete Jahresausblick des Chemiekonzerns ein wenig Sorgen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aus Bewertungsgründen und wegen wahrscheinlicher Veränderungen in den Unternehmensportfolios bevorzuge er die Titel von Evonik, Lanxess und Wacker Chemie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 17:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.