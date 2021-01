NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Für den breiteren zyklischen Chemiesektor sieht Analystin Georgina Iwamoto insgesamt nur begrenztes Bewertungspotenzial. Kurschancen hätten nur wenige Werte mit größerem Ertragspotenzial wie Covestro und Akzo, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/ag



