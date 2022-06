FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 70 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie den fairen Wert wegen der Gasversorgungs-Gefahren, die seiner Meinung nach aber zu negativ gesehen werden. Der Verbundstandort Ludwigshafen dürfte als infrastrukturkritisch eingestuft werden, sollte die Stufe 3 des Gas-Alarmplans kommen. Allein durch die Abschaltung der Ammoniak-Anlagen könnte der Chemiekonzern bis zu 25 Prozent an Erdgas sparen und auch Acetylen-Anlagen könnten abgeschaltet werden. Darüber hinaus könnten manche Anlagen auch teilweise mit Öl beheizt werden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 12:48 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 12:56 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.