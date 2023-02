HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF nach endgültigen Quartalszahlen von 57 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finalen Kennziffern hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Chemiekonzern vor schwächeren Resultaten in der ersten Jahreshälfte 2023 gewarnt. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für das laufende Jahr./edh/tih;